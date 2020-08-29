Столкновения между селянами и ромами произошли в селе Андреевка Харьковской области 29 августа. Драку разняли полицейские.

Около 500 человек собрались на акцию возле поселения ромских семей, чтобы выразить недовольство их действиями.

— Акция переросла в столкновения, — заявили в полиции Харьковской области.



















Собралось около 500 человек: в Харьковской области произошло столкновение возле поселения ромов / 5 фотографий

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На место выслали несколько нарядов и 80 бойцов подразделений специального назначения.

В столкновениях никто не пострадал. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Расстрел автобуса на Харьковщине

Во время стрельбы на трассе Киев — Харьков два человека получили ранения. Это активисты общественной организации При жизни.

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Источник: Отдел коммуникации полиции Харьковской области

Фото: Отдел коммуникации полиции Харьковской области