В Харьковской области произошло столкновение возле поселения ромов

Столкновения между селянами и ромами произошли в селе Андреевка Харьковской области 29 августа. Драку разняли полицейские.
Около 500 человек собрались на акцию возле поселения ромских семей, чтобы выразить недовольство их действиями.
— Акция переросла в столкновения, — заявили в полиции Харьковской области.
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На место выслали несколько нарядов и 80 бойцов подразделений специального назначения.
В столкновениях никто не пострадал. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Расстрел автобуса на Харьковщине
Во время стрельбы на трассе Киев — Харьков два человека получили ранения. Это активисты общественной организации При жизни.
Прокуратура задержала 14 подозреваемых по факту покушения на убийство пассажиров микроавтобуса.
Источник: Отдел коммуникации полиции Харьковской области