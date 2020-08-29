В Днепре мужчина умер от взрыва гранаты в собственном авто

Утром в Шевченковском районе Днепра прогремел взрыв в результате чего погиб 71-летний мужчина.
Правоохранители рассматривают версию небрежного обращения с оружием, ведь взрыв прогремел в припаркованном автомобиле, в котором сидел человек.
Пострадавший получил телесные повреждения от которых скончался в больнице.
С места происшествия правоохранители изъяли фрагменты магнитного сбора, кольцо и чеку. По предварительным выводам экспертов, мог взорваться граната Ф-1.
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Личность потерпевшего установили — это житель Солонянского района города. Другие люди и припаркованные рядом автомобили не пострадали.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 264 Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов.
Взрыв на Черниговщине
В селе Новый Быков в Черниговской области мужчина взорвал гранату во время отдыха компании.
В результате взрыва три человека получили несовместимые с жизнью травмы, еще один был доставлен в больницу.