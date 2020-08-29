У Дніпрі чоловік помер від підриву гранати у власному авто

Вранці у Шевченківському районі Дніпра пролунав вибух унаслідок чого загинув 71-річний чоловік.

Правоохоронці розглядають версію недбалого поводження зі зброєю, адже вибух прогримів в припаркованому автомобілі, у якому сидів чоловік.

Постраждалий отримав тілесні ушкодження від яких помер у лікарні.

З місця події правоохоронці вилучили фрагменти магнітного збору, кільце і чеку. За попередніми висновками експертів, могла вибухнути граната Ф-1.

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Особу потерпілого встановлено – це житель Солонянського району міста. Інші люди та припарковані поруч автомобілі не постраждали.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 264 Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів.

Вибух на Чернігівщині