На Харківщині виникла сутичка біля поселення ромів

Сутички між селянами та ромами стались у селі Андріївка Харківської області 29 серпня. Бійку розборонили поліцейські.
Близько 500 людей зібралися на акцію біля поселення ромських родин, щоб висловити невдоволення їх діями.
– Акція переросла у зіткнення, – заявили у поліції Харківської області.
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На місце вислали кілька нарядів та 80 бійців підрозділів особливого призначення.
У сутичках ніхто не постраждав. Поліція встановлює усі обставини події.
Розстріл автобуса на Харківщині
Під час стрілянини на трасі Київ – Харків двоє людей отримали поранення. Це активісти громадської організації За життя.
Прокуратура затримала 14 підозрюваних за фактом замаху на вбивство пасажирів мікроавтобуса.
Джерело: Відділ комунікації поліції Харківської області