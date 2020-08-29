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Факти / Надзвичайні події

Зібралось майже 500 осіб: на Харківщині виникла сутичка біля поселення ромів

Сутички між селянами та ромами стались у селі Андріївка Харківської області 29 серпня. Бійку розборонили поліцейські.

Близько 500 людей зібралися на акцію біля поселення ромських родин, щоб висловити невдоволення їх діями.

– Акція переросла у зіткнення, – заявили у поліції Харківської області.

  • На Харківщині виникла сутичка біля поселення ромів
  • На Харківщині виникла сутичка біля поселення ромів
  • На Харківщині виникла сутичка біля поселення ромів
  • На Харківщині виникла сутичка біля поселення ромів
  • На Харківщині виникла сутичка біля поселення ромів
  • На Харківщині виникла сутичка біля поселення ромів
  • На Харківщині виникла сутичка біля поселення ромів
  • На Харківщині виникла сутичка біля поселення ромів
  • На Харківщині виникла сутичка біля поселення ромів
  • На Харківщині виникла сутичка біля поселення ромів
Зібралось майже 500 осіб: на Харківщині виникла сутичка біля поселення ромів / 5 фотографий

Читайте: Розстріл автобуса на трасі Київ – Харків: перші фото та відео

На місце вислали кілька нарядів та 80 бійців підрозділів особливого призначення.

У сутичках ніхто не постраждав. Поліція встановлює усі обставини події.

Розстріл автобуса на Харківщині

Під час стрілянини на трасі Київ – Харків двоє людей отримали поранення. Це активісти громадської організації За життя.

Прокуратура затримала 14 підозрюваних за фактом замаху на вбивство пасажирів мікроавтобуса.

Джерело: Відділ комунікації поліції Харківської області

Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

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