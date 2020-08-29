Сутички між селянами та ромами стались у селі Андріївка Харківської області 29 серпня. Бійку розборонили поліцейські.

Близько 500 людей зібралися на акцію біля поселення ромських родин, щоб висловити невдоволення їх діями.

– Акція переросла у зіткнення, – заявили у поліції Харківської області.



















Зібралось майже 500 осіб: на Харківщині виникла сутичка біля поселення ромів / 5 фотографий

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На місце вислали кілька нарядів та 80 бійців підрозділів особливого призначення.

У сутичках ніхто не постраждав. Поліція встановлює усі обставини події.

Розстріл автобуса на Харківщині

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Джерело: Відділ комунікації поліції Харківської області

Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області