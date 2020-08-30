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Факты / Происшествия

В Крыму пронесся мощный торнадо

Недалеко от Евпатории в Крыму пронесся мощный торнадо.

Видеоролики с природным явлением стали появляться в сети: торнадо также заметили в Черноморском и Сакском районах полуострова.

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За мощным торнадо в Крыму наблюдали как неподалеку от побережья, так и в полях.

Как отметили специалисты, такое природное явление длится не дольше, чем 30 минут.

Ураган Лора в США

Юг США 27-28 августа всколыхнул ураган Лора, в результате которого погибли более десяти человек, а также обесточены более 750 тыс. домов.

Наибольший ущерб непогода принесла в штаты Луизиана, Техас и Арканзас.

По мощности ураган Лора оценили как более опасный, чем всемирно известный ураган Катрина.

Источник: Новости Крыма

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