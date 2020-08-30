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Факти / Надзвичайні події

У Криму пронісся потужний торнадо

Неподалік Євпаторії у Криму пронісся потужний торнадо.

Відеоролики з природним явищем почали з’являтися у мережі: торнадо також помітили у Чорноморському та Сакському районах півострова.

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За потужним торнадо у Криму спостерігали як неподалік узбережжя, так і в полях.

Як зауважили фахівці, таке природне явище триває не довше, ніж 30 хвилин.

Ураган Лора в США

Південь США 27-28 серпня сколихнув ураган Лора, внаслідок якого загинуло більше десяти осіб, а також знеструмлено понад 750 тис. будинків.

Найбільше збитків негода принесла у штати Луїзіана, Техас і Арканзас.

За потужністю ураган Лора оцінили як більш небезпечний, аніж всесвітньо відомий ураган Катріна.

Джерело: Новини Криму

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