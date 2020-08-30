Неподалік Євпаторії у Криму пронісся потужний торнадо.
Відеоролики з природним явищем почали з’являтися у мережі: торнадо також помітили у Чорноморському та Сакському районах півострова.
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За потужним торнадо у Криму спостерігали як неподалік узбережжя, так і в полях.
Як зауважили фахівці, таке природне явище триває не довше, ніж 30 хвилин.
Ураган Лора в США
Південь США 27-28 серпня сколихнув ураган Лора, внаслідок якого загинуло більше десяти осіб, а також знеструмлено понад 750 тис. будинків.
Найбільше збитків негода принесла у штати Луїзіана, Техас і Арканзас.
За потужністю ураган Лора оцінили як більш небезпечний, аніж всесвітньо відомий ураган Катріна.
Джерело: Новини Криму