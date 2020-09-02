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Факты / Происшествия

Второй масштабный лесной пожар на Харьковщине — сгорело восемь домов

В Харьковской области произошел второй масштабный лесной пожар. Сгорело восемь жилых домов в селе Горобьевка Дворичанского района.

Огонь вспыхнул на территории Дворичанского лесничества между селами Горобьевка и Гряниковка, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Огонь охватил 400 га леса. Из-за сильного ветра, огонь начал двигаться на Горобьевку. В результате пожара уже сгорели жилые дома.

  • Лесной пожар в Харьковской области: подробности пожара
  • Лесной пожар в Харьковской области: подробности пожара
  • Лесной пожар в Харьковской области: подробности пожара
  • Лесной пожар в Харьковской области: подробности пожара
  • Лесной пожар в Харьковской области: подробности пожара
  • Лесной пожар в Харьковской области: подробности пожара
  • Лесной пожар в Харьковской области: подробности пожара
  • Лесной пожар в Харьковской области: подробности пожара
  • Лесной пожар в Харьковской области: подробности пожара
  • Лесной пожар в Харьковской области: подробности пожара
  • Лесной пожар в Харьковской области: подробности пожара
  • Лесной пожар в Харьковской области: подробности пожара
Второй масштабный лесной пожар на Харьковщине — сгорело восемь домов / 6 фотографий

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Пожар тушат 13 единиц техники и 80 человек личного состава пожарной службы.

К тушению привлекли пожарный поезд, самолет АН-32П и 5 единиц техники лесхоза.

Пожар в Харьковской области

Крупный пожар продолжается вблизи села Клугино-Башкировка Чугуевского района Харьковской области.

Горит камыш, трава и хвойная подстилка отдельными ячейками на общей площади около 10 га.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

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