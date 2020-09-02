Лісова пожежа в Харківській області: подробиці пожежі

У Харківській області сталася друга масштабна лісова пожежа. Згоріло вісім житлових будинків у селі Гороб’ївка Дворічанського району.
Вогонь спалахнув на території Дворічанського лісництва між селами Гороб’ївка та Гряниківка, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Вогонь охопив 400 га лісу. Через сильний вітер, вогонь почав рухатися на Гороб’ївку. В результаті пожежі уже згоріли житлові будинки.
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Пожежу гасять 13 одиниць техніки та 80 людей особового складу пожежної служби.
До гасіння залучили пожежний потяг, літак АН-32П та 5 одиниць техніки лісгоспу.
Пожежа у Харківській області
Масштабна пожежа триває поблизу села Клугіно-Башкіровка Чугуївського району Харківської області.
Горить очерет, трава та хвойна підстилка окремими осередками на загальній площі близько 10 га.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій