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Факти / Надзвичайні події

Друга масштабна лісова пожежа на Харківщині – згоріло вісім будинків

У Харківській області сталася друга масштабна лісова пожежа. Згоріло вісім житлових будинків у селі Гороб’ївка Дворічанського району.

Вогонь спалахнув на території Дворічанського лісництва між селами Гороб’ївка та Гряниківка, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Вогонь охопив 400 га лісу. Через сильний вітер, вогонь почав рухатися на Гороб’ївку. В результаті пожежі уже згоріли житлові будинки.

  • Лісова пожежа в Харківській області: подробиці пожежі
  • Лісова пожежа в Харківській області: подробиці пожежі
  • Лісова пожежа в Харківській області: подробиці пожежі
  • Лісова пожежа в Харківській області: подробиці пожежі
  • Лісова пожежа в Харківській області: подробиці пожежі
  • Лісова пожежа в Харківській області: подробиці пожежі
  • Лісова пожежа в Харківській області: подробиці пожежі
  • Лісова пожежа в Харківській області: подробиці пожежі
  • Лісова пожежа в Харківській області: подробиці пожежі
  • Лісова пожежа в Харківській області: подробиці пожежі
  • Лісова пожежа в Харківській області: подробиці пожежі
  • Лісова пожежа в Харківській області: подробиці пожежі
Друга масштабна лісова пожежа на Харківщині – згоріло вісім будинків / 6 фотографий

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Пожежу гасять 13 одиниць техніки та 80 людей особового складу пожежної служби.

До гасіння залучили пожежний потяг, літак АН-32П та 5 одиниць техніки лісгоспу.

Пожежа у Харківській області

Масштабна пожежа триває поблизу села Клугіно-Башкіровка Чугуївського району Харківської області.

Горить очерет, трава та хвойна підстилка окремими осередками на загальній площі близько 10 га.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій

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