В поселке Коцюбинское в Киевской области вспыхнул крупный пожар на рынке.

На месте происшествия работают спасатели ГСЧС. О последствиях и пострадавших пока информации нет.

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На видео видно, как поднимается густой дым.

В Золотоноше сгорели 12 автобусов

24 августа спасатели получили вызов о пожаре на территории автотранспортного предприятия в Золотоноше Черкасской области.

Возгорание автобуса заметил охранник автопарка.

Техника стояла очень плотно — и это привело к быстрому распространению огня. В целом сгорели 12 автобусов, один поврежден и четыре удалось спасти.