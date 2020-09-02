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Факты / Происшествия

Полиция задержала нападавших на депутата Полякова

Полицейские задержали предполагаемых нападавших на народного депутата Антона Полякова.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

После драки с Поляковым, злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобиле Toyota. Правоохранители с помощью камер установили их маршрут и остановили машину на Броварском проспекте.

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Водитель подтвердил, что утром имел конфликт в Шевченковском районе Киева.

Патрульные вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Нападение на Полякова

Утром 2 сентября совершили нападение на народного депутата Антона Полякова.

Конфликт произошел около 05.00 возле кафе Джаз в Шевченковском районе столицы.

Двое мужчин подрались с нардепом, после чего скрылись на автомобиле. Полякову оказали медицинскую помощь на месте.

Источник: Патрульная полиция

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