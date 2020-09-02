Поліція затримала нападників на депутата Полякова

Поліцейські затримали ймовірних нападників на народного депутата Антона Полякова.
Про це повідомляє патрульна поліція Києва.
Після бійки з Поляковим, зловмисники зникли з місця події на автомобілі Toyota. Правоохоронці за допомогою камер встановили їх маршрут і зупинили машину на Броварському проспекті.
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Водій підтвердив, що вранці мав конфлікт у шевченківському районі Києва.
Патрульні викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин події.
Напад на Полякова
Вранці 2 вересня здійснили напад на народного депутата Антона Полякова.
Конфлікт трапився близько 05.00 біля кафе Джаз у Шевченківському районі столиці.
Двоє чоловіків побилися з нардепом, після чого зникли на автомобілі. Полякову надали медичну допомогу на місці.