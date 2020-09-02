Полиция подтвердила информацию о нападении на нардепа Антона Полякова, которое произошло 2 сентября в Киеве.

По их данным, инцидент произошел в 4.30 возле одного из домов на ул. Богдана Хмельницкого.

Во время конфликта неизвестный нанес Антону Полякову телесные повреждения.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

Сейчас полиция разыскивает нападавших. Им грозит штраф, общественные работы на срок до 200 часов или исправительные работы на срок до года.

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Ранее СМИ писали о нападении на нардепа Антона Полякова. По их информации, нападение произошло около 5.00 возле кафе Джаз в Шевченковском районе города.

Два человека нанесли нардепу телесные повреждения, после чего скрылись на автомобиле Toyota.

Антона Полякова не госпитализировали, ему оказали медицинскую помощь на месте.

Исключение Полякова из партии Слуга народа

Прошлой осенью появилась информация о том, что Антон Полякова исключили из состава партии Слуга народа.

В декабре она подтвердилась, решение объявил глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

По словам Полякова, исключение было связано с тем, что он голосует не так, как нужно партии, и якобы прогуливает заседания.

После этого решения Поляков некоторое время был внефракционным, а позже присоединился к депутатской группе За будущее.

Источник: Полиция Киева

Фото: Антон Поляков