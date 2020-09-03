Стрельба под Киевом – пострадали три человека

В городе Украинка Киевской области произошла стрельба в кафе.

— Группа неизвестных лиц приехала на машинах из столицы и устроила стрельбу. Однако на месте происшествия работники кафе сделали все, чтобы убрать вещественные доказательства, в частности собрали гильзы, — рассказали в ГУ НП в Киевской области.

В результате стрельбы в больницу госпитализировали троих мужчин с ранениями. Один из них вскоре скрылся.

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— Люди получили ранения из травматического оружия, но предоставлять объяснения полицейским они отказались, — добавили в полиции.

Следователи открыли два уголовных дела по ч.4 ст. 296 (Хулиганство) и по ст. 396 (Сокрытие преступления) УК Украины.

Стрельба в Обухове

В Киеве задержали мужчину, который совершил несколько хаотичных выстрелов возле остановки общественного транспорта в Обухове и скрылся на авто синего цвета.

В результате стрельбы ранена 20-летняя продавщица из киоска. У девушки – непроникающее ранение грудной клетки.