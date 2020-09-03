Стрілянина під Києвом – постраждали три людини

У місті Українка Київської області сталася стрілянина в кафе.

– Група невідомих осіб приїхала на машинах зі столиці і влаштувала стрілянину. Однак на місці події працівники кафе зробили все, щоб прибрати речові докази, зокрема зібрали гільзи, – розповіли в ГУ НП в Київській області.

В результаті стрілянини до лікарні госпіталізували трьох чоловіків з пораненнями. Один з них незабаром зник.

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– Люди отримали поранення з травматичної зброї, але надавати пояснення поліцейським вони відмовилися, – додали в поліції.

Слідчі відкрили дві кримінальні справи за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) та за ст. 396 (Приховування злочину) КК України.

Стрілянина в Обухові

У Києві затримали чоловіка, який ввечері 5 серпня здійснив кілька хаотичних пострілів біля зупинки громадського транспорту в Обухові і втік на авто синього кольору.

Внаслідок стрілянини поранено 20-річну продавчиню з кіоску. У дівчини – непроникне поранення грудної клітки.