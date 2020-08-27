В Одессе в частном секторе около 3.00 произошла стрельба. Между 39-летним мужчиной и его 21-летней соседкой возник конфликт из-за громко включенной музыки.

Девушка отдыхала дома в компании друзей и на просьбы соседа прекратить шум отвечала оскорблениями.

Разгневанный мужчина в следующий раз пришел в соседский двор с травматическим пистолетом.

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Друзья пытались отбирать оружие, завязалась потасовка, во время которой раздался выстрел. Пуля попала девушке в ногу. А для ее соседа этот конфликт закончилась ссадинами.

Оба пострадавших после осмотра врачами вернулись домой и обратились с заявлениями в полицию.

Открыто два производства по ч.1 ст. 125 УКУ — Умышленное легкое телесное повреждение. Назначен экспертизы.







Громко включила музыку: в Одессе мужчина прострелил ногу соседке / 2 фотографии

Закон тишины

В Украине в рабочие дни запрещено нарушать тишину с 22.00 до 8.00, а в выходные и праздничные дни — круглосуточно.

Если эти правила нарушаются, можно попробовать мирным способом урегулировать ситуацию, сделав нарушителю замечание. Если это не действует — вызывайте полицию.