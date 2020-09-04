В Лукьяновском СИЗО погиб подозреваемый, по словам руководства, смерть наступила из-за проблем с сердцем.

Мужчина был за решеткой три недели. К нему регулярно приходила мать и приносила передачи. О смерти сына женщина узнала случайно, когда вновь пришла в СИЗО.

— Меня вызвали, отдали паспорт, сказали, чтобы подошла на проходную. Там вышли ребята и сказали, что сына нет, — рассказывает мать погибшего.

Выяснилось, что мужчина погиб. Но за четверо суток руководство СИЗО не известило ни родных, ни адвоката.

— Если человек умер своей смертью — должны в тот же день сообщить родственникам или мне, как защитника. Почему молчали, это вопрос. По моему мнению, молчали чтобы скрыть давность нанесенных телесных повреждений, — говорит адвокат подозреваемого.

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Родственники рассказывают, что мужчина несколько раз звонил и просил найти и передать ему $10 тыс. Мужчина рассказал, что местные авторитеты требуют пополнить воровскую кассу, и его уже поставили на счетчик. А неуплата означает смерть.

— Говорил, что нужны деньги. Нужно сначала одна была сумма, потом другая. Говорил, что ему там очень угрожают и непонятно чем это может завершиться, — говорит знакомая погибшего.

И когда мужчина не заплатил — его просто убили, уверены родные. На теле Александра они насчитали десятки забоев и синяков. Даже плотный грим не смог их скрыть.

В выводах судмедэкспертов о синяках на теле заключенного нет ни слова. Матери выдали заключение, что у мужчины, который был снайпером, прихватило сердце.

— Его задержали по подозрению в изготовлении и торговле наркотиками. Уже на третий день пребывания в СИЗО, мужчине начали угрожать и руководство изолятора было в курсе, — утверждает его адвокат.

Также она добавила, что мужчина имитировал самоубийство для того, чтобы его перевели непосредственно на лечебный корпус, чтобы избежать драк.

По факту смерти полицейские открыли уголовное производство.

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