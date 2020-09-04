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Факты / Происшествия

В ровенской школе отравились 68 детей

Директор Ясногорской общеобразовательной школы в Ровенской области обратился в полицию и заявил, что 68 детей не пришли на занятия.

Правоохранители выяснили, что в школу не пришли 68 детей, а 11 обратились за медицинской помощью. Дети жаловались на тошноту и рвоту.

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— По предварительной информации отравления могли вызвать еда в столовой или вода, поставляемая централизованно в учебное заведение, — рассказали в ГУ НП в Ровенской области.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.

Причину возникновения инфекции установит Госпотребслужба после ряда экспертиз.

В Запорожье 12 человек госпитализировали в больницу с диагнозом сальмонеллез.

Известно, что за несколько дней до госпитализации все пострадавшие питались в одном из буфетов.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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