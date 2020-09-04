У рівненській школі отруїлися 68 дітей

Директор Ясногірської загальноосвітньої школи у Рівненській області звернувся до поліції та заявив, що 68 дітей не прийшли на заняття.

Правоохоронці з’ясували, що до школи не прийшли 68 дітей, а 11 звернулися за медичною допомогою. Діти скаржилися на нудоту та блювоту.

– За попередньою інформацією отруєння могли спричинити їжа в їдальні або вода, яка постачається централізовано до навчального закладу, – розповіли у ГУ НП у Рівненській області.

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Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України.

Причину виникнення інфекції встановить Держпродспоживслужба після низки експертиз.

У Запоріжжі 12 людей госпіталізували до лікарні з діагнозом сальмонельоз.

Відомо, що за декілька днів до госпіталізації усі потерпілі харчувалися в одному із буфетів.