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Факты / Происшествия

Ели в одном буфете: в Запорожье госпитализировали 12 человек с сальмонеллезом

В Запорожье в местную больницу госпитализировали 12 человек с диагнозом сальмонеллез.

Причины отравления устанавливают, но известно, что за несколько дней до госпитализации все пострадавшие питались в одном из буфетов.

Сейчас исследуют пищевые продукты, питьевую и сточную воду. Также опрашивают и обследуют контактных лиц.

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К слову, сальмонеллез — это инфекционное заболевание, которое может передаваться через некачественную пищу и воду, во время купания в загрязненных водоемах, через грязные руки и предметы быта.

В Центре общественного здоровья напоминают, что чаще всего возбудители кишечных инфекций есть в сырой и плохо термически обработанной пищи животного происхождения (мясо, яйца, непастеризованное молоко, морепродукты), немытых фруктах и ​​овощах.

Ранее Факты ICTV писали, что в Одессе причиной массового отравления детей стал сальмонеллез.

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