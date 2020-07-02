В Кирилловке на базе отдыха массово отравились отдыхающие

В Кирилловке, что в Запорожской области, на базе отдыха Днепровские зори произошло массовое отравление.

Пострадавших госпитализировали в инфекционное отделение районной больницы, у них возьмут анализы на коронавирус.

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Сообщается, что состояние людей ухудшилось 1 июня вечером. У людей начали наблюдаться типичные симптомы при отравлении: повышение температуры тела, рвота.

По словам директора КНП Амбулатория общей практики и семейной медицины Ирины Мохур, все пострадавшие связывают всей состояние с приемом пищи или купанием в бассейне.

— Мы подозреваем пищевое отравление. Также по распоряжению МОЗ мы обязаны сделать тесты на коронавирус всем, у кого наблюдается повышение температуры, — отметила Мохур.

Сейчас на базе отдыха работают медики и полицейские.

Массовые отравления

В конце мая в Запорожье 12 человек госпитализировали в больницу с диагнозом сальмонеллез.

Известно, что за несколько дней до госпитализации все пострадавшие питались в одном из буфетов.

Сальмонеллез — инфекционное заболевание, которое передаваться через некачественную пищу и воду, во время купания в загрязненных водоемах, через грязные руки и предметы обихода.

Источник: Кирилловский поселковый совет