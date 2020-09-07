Пенсионер взорвал свой дом, пытаясь убить муху

В городе Паркуль-Шено во Франции пенсионер взорвал свой дом, пытаясь убить надоедливую муху.
Взрыв произошел из-за электрической мухобойки.
В доме у мужчины произошла утечка газа и разряд от прибора вызвал взрыв.
80-летний мужчина жив и получил легкий ожог. Сначала его госпитализировали в больницу, но после поселили в кемпинг.
Читайте: Уцелела только одна гостья — подробности взрыва в общежитии Десны
Дом, в котором проживал пенсионер, находился в аварийном состоянии. Ремонт в нем будут делать родственники мужчины.
В Славянске женщина пыталась разбить соль взрывчаткой
2 сентября в Славянске Донецкой области также произошел взрыв по необычным обстоятельствам. Женщина пыталась раздробить кусок соли взрывным устройством.
60-летнюю женщина была госпитализирована в больницу с многочисленными травмами обеих рук и живота.