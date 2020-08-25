В одном из общежитий для военных в 169-м учебном центре Десна прогремел взрыв. Взрыв уничтожил комнату и выбил окна.

Медики были на месте взрыва мгновенно, рядом расположен военный госпиталь. Погиб 22-летний владелец комнаты.

— Еще двое военных — ранены. Гражданская девушка получили ранения различной степени тяжести. Они все были доставлены в военный госпиталь и в дальнейшем эвакуированы для оказания дальнейшей медпомощи в Киевский военный госпиталь, — заявил руководитель 169-го учебного центра Десна Виктор Николюк.

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Когда рвануло, в комнате было пять человек. К военным из поселка пришли две девушки. Впоследствии к ним присоединилась и коллега солдат по службе. Уцелела только одна гостья.

169-й учебный центр Десна принадлежит Вооруженным силам Украины. Здесь готовят личный состав различных родов войск. На территории есть казармы и семейные общежития. Въезд в Десны через пропускные пункты.

Однако, как оказалась в общежитии 18-летняя девушка неизвестно. Соседи по ту сторону забора говорят, что из окон военного общежития регулярно слышали ругань и крик.

— У нас работает СБУ, предоставляем полностью всю информацию, которая необходима. Работает две комиссии по проверке складов боеприпасов, — добавил Николюк.

Следствие выясняет, кто принес в казарму смертоносное устройство. В полиции открыли уголовное производство и говорят, что подрывник рискует провести за решеткой 15 лет.

Взрыв в Десне

Солдат, который погиб от взрыва в Десне, родом из Днепропетровщины. После срочной службы остался служить по контракту.

Гражданская девушка, которая получила ранение, находится в тяжелом состоянии.