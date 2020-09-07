Пенсіонер підірвав свій будинок, намагаючись вбити муху

У місті Паркуль-Шено у Франції пенсіонер підірвав свій будинок, намагаючись вбити надокучливу муху.

Вибух стався через електричну мухобойку.

У будинку чоловіка стався витік газу і розряд від приладу викликав вибух.

80-річний чоловік живий і отримав легкий опік. Спочатку його госпіталізували в лікарню, але після поселили в кемпінг.

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Будинок, в якому проживав пенсіонер, знаходився в аварійному стані. Ремонт у ньому робитимуть родичі чоловіка.

У Слов’янську жінка намагалася розбити сіль вибухівкою

2 вересня в Слов’янську Донецької області також стався вибух за незвичайних обставин. Жінка намагалася роздрібнити шматок солі вибуховим пристроєм.

60-річну жінку було госпіталізовано до лікарні з численними травмами обох рук та живота.