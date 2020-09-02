В Славянске женщина пыталась разбить соль взрывчаткой

В Славянске Донецкой области женщина пыталась раздробить кусок соли неустановленным взрывным устройством.
Во время удара раздался взрыв, ранивший женщину, сообщили в Славянском отделении полиции.
60-летнюю женщину госпитализировали с многочисленными травмами обеих рук и живота.
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Правоохранители предварительно квалифицировали событие по статье Покушении на убийство. Выясняют, как у нее появилась взрывчатка.
Взрыв во время пожара
Во время тушения пожара в Луганской области, в результате детонации неустановленного взрывоопасного предмета, пострадал пожарный.
Происшествие случилось возле поселка Станица Луганская.
Спасатель находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Источник: полиция Славянска