PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Без категории

В Славянске женщина пыталась разбить соль взрывчаткой

В Славянске Донецкой области женщина пыталась раздробить кусок соли неустановленным взрывным устройством.

Во время удара раздался взрыв, ранивший женщину, сообщили в Славянском отделении полиции.

60-летнюю женщину госпитализировали с многочисленными травмами обеих рук и живота.

Читайте: Уцелела только одна гостья — подробности взрыва в общежитии Десны

Правоохранители предварительно квалифицировали событие по статье Покушении на убийство. Выясняют, как у нее появилась взрывчатка.

Взрыв во время пожара

Во время тушения пожара в Луганской области, в результате детонации неустановленного взрывоопасного предмета, пострадал пожарный.

Происшествие случилось возле поселка Станица Луганская.

Спасатель находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Источник: полиция Славянска 

Теги: , ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх