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Факты / Происшествия

Отменяют авиарейсы и движения поездов: на Южную Корею обрушился тайфун

Тайфун Хайшен приблизился к южному побережью Южной Кореи после того, как обрушился на Японию. Он несет в себе устойчивый ветер со скоростью 126 км в час.

По сообщению метеорологического агентства страны, шторм движется в сторону Пусана, второго по величине города Южной Кореи.

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На данный момент тайфун обрушился на город Ульсан. Более 1000 человек эвакуировали, отменили более 300 рейсов из 10 аэропортов и приостановили движения некоторых поездов.

Тайфун в Японии

6 сентября на Японию обрушился сильный тайфун Хайшен, который вызвал сильные дожди и ветры на юге.

Тайфун вызвал отключение электричества в сотнях тысяч домов в Японии, хотя первоначальные оценки предполагают, что он нанес меньше ущерба, чем предполагалось.

Тридцать два человека получили ранения, в том числе четверо, получившие порезы в результате взрыва стеклянных окон эвакуационного центра.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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