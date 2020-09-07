Тайфун Хайшен приблизился к южному побережью Южной Кореи после того, как обрушился на Японию. Он несет в себе устойчивый ветер со скоростью 126 км в час.
По сообщению метеорологического агентства страны, шторм движется в сторону Пусана, второго по величине города Южной Кореи.
#Typhoon Haishen makes landfall in #Ulsan. Photo credit: Yonhap pic.twitter.com/asoDq6EU3g
— The Korea Times (@koreatimescokr) September 7, 2020
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На данный момент тайфун обрушился на город Ульсан. Более 1000 человек эвакуировали, отменили более 300 рейсов из 10 аэропортов и приостановили движения некоторых поездов.
Тайфун в Японии
6 сентября на Японию обрушился сильный тайфун Хайшен, который вызвал сильные дожди и ветры на юге.
Тайфун вызвал отключение электричества в сотнях тысяч домов в Японии, хотя первоначальные оценки предполагают, что он нанес меньше ущерба, чем предполагалось.
Тридцать два человека получили ранения, в том числе четверо, получившие порезы в результате взрыва стеклянных окон эвакуационного центра.