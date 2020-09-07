Тайфун Хайшен наблизився до південного узбережжя Південної Кореї після того, як обрушився на Японію. Він несе в собі стійкий вітер зі швидкістю 126 км на годину.
За повідомленням метеорологічного агентства країни, шторм рухається в сторону Пусана, другого за величиною міста Південної Кореї.
#Typhoon Haishen makes landfall in #Ulsan. Photo credit: Yonhap pic.twitter.com/asoDq6EU3g
— The Korea Times (@koreatimescokr) September 7, 2020
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Наразі тайфун обрушився на місто Ульсан. Понад 1000 осіб евакуювали, скасували понад 300 рейсів з 10 аеропортів і призупинили руху деяких поїздів.
Тайфун в Японії
6 вересня на Японію обрушився сильний тайфун Хайшен, який викликав сильні дощі та вітри на півдні.
Тайфун викликав відключення електрики в сотнях тисяч будинків в Японії, хоча початкові оцінки припускають, що він завдав менше шкоди, ніж передбачалося.
Тридцять дві людини отримали поранення, зокрема четверо, які отримали порізи в результаті вибуху скляних вікон евакуаційного центру.