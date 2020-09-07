PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Скасовують авіарейси і рух поїздів: на Південну Корею обрушився тайфун

Тайфун Хайшен наблизився до південного узбережжя Південної Кореї після того, як обрушився на Японію. Він несе в собі стійкий вітер зі швидкістю 126 км на годину.

За повідомленням метеорологічного агентства країни, шторм рухається в сторону Пусана, другого за величиною міста Південної Кореї.

Читайте: Під час тайфуну в океані пропало судно, на борту було 43 людини і 5,8 тис. корів

Наразі тайфун обрушився на місто Ульсан. Понад 1000 осіб евакуювали, скасували понад 300 рейсів з 10 аеропортів і призупинили руху деяких поїздів.

Тайфун в Японії

6 вересня на Японію обрушився сильний тайфун Хайшен, який викликав сильні дощі та вітри на півдні.

Тайфун викликав відключення електрики в сотнях тисяч будинків в Японії, хоча початкові оцінки припускають, що він завдав менше шкоди, ніж передбачалося.

Тридцять дві людини отримали поранення, зокрема четверо, які отримали порізи в результаті вибуху скляних вікон евакуаційного центру.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка