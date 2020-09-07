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Факты / Происшествия

В Японии срочно эвакуировали 1,6 млн человек из-за тайфуна Хайшен

Почти 1,6 млн человек на юго-западе Японии получили приказ о срочной эвакуации из-за тайфуна Хайшен.

Эвакуация происходит в префектурах Фукуока, Сага, Нагасаки, Кумамото, Оита и Кагосима.

Рекомендации об эвакуации получили еще почти 6 млн человек в 11 префектурах страны.

Жителей предупредили, что ожидаются проливные дожди, сильный ветер и высокие волны.

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Около 6.00, 7 сентября, тайфун Хайшен находился в море в 40 км на северо-запад от города Цусима. Порывы ветра достигают 60 метров за секунду.

В результате тайфуна на острове Кюсю были ранены минимум 24 человека.

Кроме эвакуиации населения, в стране отменены 579 внутренних авиарейсов, связывающих острова Кюсю и Сикоку с другими частями Японии. Электричества лишились 464 тыс. домохозяйства.

Тайфун в Японии

6 сентября на Японию обрушился тайфун Хайшен. Из-за него тысячи домов на юге страны оказались обесточены.

Однако, по мнению специалистов, он нанес меньше ущерба, чем предполагалось.

6 сентября сообщилось о 32 раненых. Четыре человека получили резаные раны из-за взрыва окон эвакуационного центра.

Источник: NHK

Фото: Dreamstime

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