Майже 1,6 млн осіб на південному заході Японії отримали наказ про термінову евакуацію через тайфун Хайшен.

Евакуація відбувається в префектурах Фукуока, Сага, Нагасакі, Кумамото, Оіта і Кагосіма.

Рекомендації про евакуацію отримали ще майже 6 млн осіб в 11 префектурах країни.

Жителів попередили, що очікуються проливні дощі, сильний вітер і високі хвилі.

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Близько 6.00, 7 вересня, тайфун Хайшен знаходився в морі в 40 км на північний захід від міста Цусіма. Пориви вітру досягають 60 метрів за секунду.

В результаті тайфуну на острові Кюсю були поранені мінімум 24 людини.

Крім евакуації населення, в країні скасовані 579 внутрішніх авіарейсів, що зв’язують острови Кюсю і Сікоку з іншими частинами Японії. Без електрики залишилися 464 тис. домогосподарства.

Тайфун в Японії

6 вересня на Японію обрушився тайфун Хайшен. Через нього тисячі будинків на півдні країни були знеструмлені.

Однак, на думку фахівців, він завдав менше шкоди, ніж передбачалося.

6 вересня повідомлялося про 32 поранених. Чотири людини отримали різані рани через вибух вікон евакуаційного центру.

Джерело: NHK