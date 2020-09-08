Был конфликт с русскоязычной компанией — детали избиения Балуха

Полиция в Киеве и народный депутат Ирина Геращенко сообщили детали нападения на бывшего российского политзаключенного Олега Балуха.

Правоохранители отчитались о том, что пострадавшего обнаружили на территории Гидропарка в Киеве.

У экс-заключенного Кремля отсутствовал мобильный телефон и банковская карта, отметили в полиции.

Со своей стороны сопредседатель фракции Европейская солидарность Ирина Геращенко сообщила, что Балуха могли побить из-за конфликта с русскоязычной компанией.

— По предварительной информации, политзаключенные Кремля собрались вместе, чтобы поздравить друг друга с годовщиной освобождения. Рядом находилась русскоязычная компания. Володя сделал замечание, похоже, эти люди могли потом его отследить, — написала Геращенко и добавила, что такую ​​информацию она получила от депутата Верховной Рады, заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

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В каком состоянии Балух

8 сентября об избиении Балуха сообщил другой бывший российский политзаключенный Олег Сенцов.

По его словам, у экс-заключенного Кремля сломаны рука и ключица.

Со своей стороны Геращенко добавила, что Балух находится в реанимации.

В полиции заявили, что обстоятельства избиения Балуха расследует следственная группа из самых опытных и высококвалифицированных работников.