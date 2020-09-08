Був конфлікт із російськомовною компанією – деталі побиття Балуха

Поліція у Києві та народний депутат Ірина Геращенко повідомили деталі нападу на колишнього російського політв’язня Олега Балуха.

Правоохоронці відзвітували про те, що постраждалого виявили на території Гідропарку в Києві.

У екс-в’язня Кремля був відсутній мобільний телефон та банківська картка, зазначили у поліції.

Зі свого боку співголова фракції Європейська солідарність Ірина Геращенко повідомила, що Балуха могли побити через конфлікт із російськомовною компанією.

– За попередньої інформацією, політв’язні Кремля зібралися разом, аби привітати одне одного з річницею звільнення. Поряд перебувала російськомовна компанія. Володя зробив зауваження, схоже, ці люди могли потім його відстежити, – написала Геращенко і додала, що таку інформацію вона отримала від депутата Верховної Ради, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.

Читайте: Електрошокер і погрози зґвалтування: Балух розповів про тортури в РФ

В якому стані Балух

8 вересня про побиття Балуха повідомив інший колишній російський політв’язень Олег Сенцов.

За його словами, у екс-в’язня Кремля зламані рука та ключиця.

Зі свого боку Геращенко додала, що Балух перебуває у реанімації.

У поліції заявили, що обставини побиття Балуха розслідує слідча група з найдосвідченіших та висококваліфікованих працівників.