В Киеве взорвалась автоцистерна на одном из предприятий на улице Вискозной. Это произошло во время проведения сварочных работ.

Информация о взрыве поступила в 9.32.

В результате погиб 52-летний житель Херсонской области, еще один мужчина с телесными повреждениями был госпитализирован.

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На место прибыла следственно-оперативная группа Главного и Деснянского управления полиции. Все обстоятельства и причины устанавливаются.

Взрыв в жилом доме в Киеве

27 июля на Нижнем валу, 41 в Киеве прогремел взрыв в жилом доме. Инцидент произошел на втором этаже дома. Причиной стал взрыв неизвестного предмета.

Из-за взрыва в доме повредилась отделка, а также были выбиты окна.