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Факти / Надзвичайні події

У Києві вибухнула автоцистерна, є загиблий

У Києві вибухнула автоцистерна на одному з підприємств на вулиці Віскозній. Це сталося під час проведення зварювальних робіт.

Інформація про вибух надійшла о 9.32.

В результаті загинув 52-річний житель Херсонської області, ще один чоловік з тілесними ушкодженнями був госпіталізований.

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На місце прибула слідчо-оперативна група Головного та Деснянського управління поліції. Всі обставини і причини встановлюються.

взрыв автоцистерны в киеве

Вибух у житловому будинку в Києві

27 липня на Нижньому валу, 41 у Києві прогримів вибух у житловому будинку. Інцидент стався на другому поверсі будинку. Причиною став вибух невідомого предмета.

Через вибух в будинку пошкодилася обробка, а також були вибиті вікна.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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