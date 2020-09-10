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Факты / Происшествия

Под Киевом столкнулись три авто и мотоцикл — два человека погибли, еще двое в больнице

В Киевской области женщина-водитель на автомобиле KIA во время обгона выехал на встречную полосу движения и протаранил авто Mazda, после чего еще столкнулась с легковушкой ВАЗ.

После этого мотоцикл протаранил автомобиль ВАЗ.

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— От полученных травм 40-летний водитель мотоцикла и 69-летняя пассажирка ВАЗа погибли на месте происшествия. Также телесные повреждения получил 71-летний водитель автомобиля ВАЗ и 29-летняя женщина-водитель KIA, их госпитализировали в больницу с многочисленными травмами, — рассказали в ГУ НП в Киевской области.

Правоохранители открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

ДТП под Киевом: столкнулись три авто и мотоцикл

Авария под Киевом

На Гостомельском шоссе 8 сентября столкнулись грузовик и три легковушки.

В результате ДТП пострадал водитель Lada, которого госпитализировали, предварительно, с переломами.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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