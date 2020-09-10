ДТП под Киевом: столкнулись три авто и мотоцикл

В Киевской области женщина-водитель на автомобиле KIA во время обгона выехал на встречную полосу движения и протаранил авто Mazda, после чего еще столкнулась с легковушкой ВАЗ.

После этого мотоцикл протаранил автомобиль ВАЗ.

Читайте: В Тернополе мужчина на моноколесе погиб под колесами маршрутки

— От полученных травм 40-летний водитель мотоцикла и 69-летняя пассажирка ВАЗа погибли на месте происшествия. Также телесные повреждения получил 71-летний водитель автомобиля ВАЗ и 29-летняя женщина-водитель KIA, их госпитализировали в больницу с многочисленными травмами, — рассказали в ГУ НП в Киевской области.

Правоохранители открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

Авария под Киевом

На Гостомельском шоссе 8 сентября столкнулись грузовик и три легковушки.

В результате ДТП пострадал водитель Lada, которого госпитализировали, предварительно, с переломами.