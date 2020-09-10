В Тернополе мужчина на моноколесе погиб под колесами маршрутки

В Тернополе мужчина погиб под колесами маршрутного такси.

Событие произошло утром, 10 сентября, на проспекте Степана Бандеры. Молодой человек двигался по проезжей части на моноколесе. Водитель маршрутки не заметил его и зацепил автобусом.

Читайте: В Тернополе массово штрафуют директоров школ и детсадов

Мужчина скончался в катере скорой помощи, спасти его не удалось. Сейчас сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Электросамокаты в Украине

Верховная Рада поддержала законопроект об усилении контроля за легким электротранспортом, велосипедистами и пешеходами в первом чтении.

За изменения проголосовали 268 народных депутатов.

Согласно законопроекту, появится новая категория участников дорожного движения — пользователи персонального легкого электротранспорта (электросамокатов, сигвеев, гиробордов, гироскутеров). Кроме этого, владельцам такого транспорта будет запрещено пользоваться мобильным телефоном во время движения и ездить в состоянии алкогольного опьянения.

Им разрешено передвигаться велодорожками, а в случае их отсутствия по краю проезжей части дороги.