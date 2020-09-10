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Факти / Надзвичайні події

Під Києвом зіткнулися три авто та мотоцикл – дві людини загинули, ще дві у лікарні

У Київській області жінка-водій на автомобілі KIA під час обгону виїхала на зустрічну смугу руху та протаранила авто Mazda, після чого ще зіткнулась з легковиком ВАЗ.

Після чого мотоцикл протаранив автомобіль ВАЗ.

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– Від отриманих травм 40-річний водій мотоциклу та 69-річна пасажирка ВАЗу загинули на місці пригоди. Також тілесні ушкодження отримав 71-річний водій автомобіля ВАЗ та 29-річна жінка-водій KIA, їх госпіталізували до лікарні з численними травмами, – розповіли у ГУ НП у Київській області.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України.

ДТП під Києвом: зіткнулися три авто та мотоцикл

Аварія під Києвом

На Гостомельському шосе 8 вересня зіткнулися вантажівка та три легковики.

Внаслідок ДТП постраждав водій Lada, якого госпіталізували, попередньо, з переломами.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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