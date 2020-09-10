10 сентября в Киеве, в ТРЦ на проспекте Оболонском, произошла стрельба, в результате которой ранения получил 25-летний парень.

По предварительной информации, между потерпевшим и несколькими неизвестными возник конфликт. Один из участников достал оружие, предварительно травматическое, и несколько раз выстрелил.

Раненого с травмами ноги госпитализировали в больницу. Другим участникам удалось скрыться.

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Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Стрельба в Харьковской области

2 сентября в развлекательном заведении Харьковской области сотрудник СБУ устроил стрельбу.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, когда выстрелил резиновыми пулями в 30-летнего местного жителя.

Персонал заведения вызвал правоохранителей. За такие противоправные действия сотруднику СБУ грозит лишение свободы на строк от трех до семи лет.