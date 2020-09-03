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Факты / Происшествия

Пьяный эксперт СБУ расстрелял мужчину из травмата в развлекательном заведении

Старший консультант-эксперт Службы безопасности Украины несколько раз ранил 30-летнего мужчину резиновыми пулями, когда открыл в его сторону огонь из пистолета ПМ-Т.

Предварительно, сотрудник СБУ, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил стрельбу 2 сентября около 4.00 в развлекательном заведении в Харьковской области.

Он выстрелил в потерпевшего трижды, после чего персонал заведения нажал на тревожную кнопку и вызвал полицию.

Тяжесть телесных повреждений мужчины сейчас устанавливается.

Следователи Государственного бюро расследований в Полтаве открыли дело о хулиганстве, совершенном с применением огнестрельного оружия.

Эксперту СБУ грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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  • Пьяный эксперт СБУ расстрелял мужчину из травмата в развлекательном заведении
  • Пьяный эксперт СБУ расстрелял мужчину из травмата в развлекательном заведении
  • Пьяный эксперт СБУ расстрелял мужчину из травмата в развлекательном заведении
  • Пьяный эксперт СБУ расстрелял мужчину из травмата в развлекательном заведении
Пьяный эксперт СБУ расстрелял мужчину из травмата в развлекательном заведении / 2 фотографии

Стрельба в городе Украинка

2 сентября в Киевской области в городе Украинка конфликт между местными и гостями из столицы перерос в стрельбу из травматического и охотничьего оружия.

Полиция установила, что к стрельбе причастны 22 человека — 15 местных жителей и семь человек, приехавших из Киева.

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