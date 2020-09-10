10 вересня у Києві, у ТРЦ на проспекті Оболонському, відбулася стрілянина, у результаті якої поранення отримав 25-річний хлопець.

За попередньою інформацією, між потерпілим та кількома невідомими виник конфлікт. Один з учасників дістав зброю, попередньо травматичну, та кілька разів вистрілив.

Пораненого з травмами ноги госпіталізували до лікарні. Іншим учасникам вдалося втекти.

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Нині поліція встановлює обставини події.

Стрілянина у Харківській області

2 вересня у розважальному закладі Харківської області співробітник СБУ влаштував стрілянину.

Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння, коли вистрілив гумовими кулями у 30-річного місцевого мешканця.

Персонал закладу викликав правоохоронців. За такі протиправні дії співробітнику СБУ загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.