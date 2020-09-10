10 вересня у Києві, у ТРЦ на проспекті Оболонському, відбулася стрілянина, у результаті якої поранення отримав 25-річний хлопець.
За попередньою інформацією, між потерпілим та кількома невідомими виник конфлікт. Один з учасників дістав зброю, попередньо травматичну, та кілька разів вистрілив.
Пораненого з травмами ноги госпіталізували до лікарні. Іншим учасникам вдалося втекти.
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Нині поліція встановлює обставини події.
Стрілянина у Харківській області
2 вересня у розважальному закладі Харківської області співробітник СБУ влаштував стрілянину.
Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння, коли вистрілив гумовими кулями у 30-річного місцевого мешканця.
Персонал закладу викликав правоохоронців. За такі протиправні дії співробітнику СБУ загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.