Пожар в жилом доме Киева — первые подробности и фото

Ночью 13 сентября в Деснянском районе Киева случился пожар в жилом пятиэтажном доме.

Спасатели ГСЧС срочно эвакуировали 33 жителей, четверо из которых — дети.































В Киеве горела пятиэтажка: жителей спускали из окон, есть погибшая / 8 фотографий

Женщину 1945 года, которую достали из жилья в крайне тяжелом состоянии, спасти не удалось.

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Причиной пожара стал психически больной человек, проживавший на первом этаже дома, где и было обнаружен очаг возгорания.

Согласно показаниям соседей, он неоднократно предпринимал попытки поджечь свою квартиру.

Горение дома сопровождалось значительным задымлением лестничной клетки: пять человек спасателям с помощью автолестницы пришлось спасать прямо из окон.

К тушению пожара были привлечены 7 единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава.

Масштабное ДТП под Киевом

Ночью 11 сентября произошло масштабное ДТП в Бориспольском районе Киевской области с участием сразу четырех автомобилей.

Приключение, в котором столкнулись едва грузовика, микроавтобус и легковой автомобиль, унесла жизни пятерых человек. 20 человек получили тяжелык травмы, 14 из которых были госпитализированы в больницу.

По состоянию на утро 13 сентября врачи продолжают бороться за жизнь 11 пострадавших.