Пожежа у житловому будинку Києва – перші подробиці та фото

Вночі 13 вересня у Деснянському районі Києва сталася пожежа у житловому п’ятиповерховому будинку.

Рятувальники ДСНС терміново евакуювали 33 мешканців, четверо з яких – діти.































У Києві горіла п’ятиповерхівка: мешканців спускали з вікон, є загибла / 8 фотографий

Жінку 1945 року народження, яку дістали з помешкання у вкрай важкому стані, врятувати не вдалося.

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Причиною пожежі стала психічно хвора людина, яка проживала на першому поверсі будинку, де й було виявлено осередок загоряння.

За свідченнями сусідів, особа неодноразово здійснювала спроби підпалити свою квартиру.

Горіння будинку супроводжувалось значним задимленням сходової клітини: п’ятьох осіб рятувальникам за допомогою автодрабини довелося рятувати прямо з вікон.

До гасіння пожежі було залучено 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 25 осіб особового складу.

Масштабне ДТП під Борисполем

Вночі 11 вересня відбулася масштабна ДТП у Бориспільському районі на Київщині за участю одразу чотирьох автомобілів.

Дорожня пригода, в якій зіткнулися дві вантажівки, мікроавтобус та легкова автівка, забрала життя п’ятьох осіб. 20 осіб отримали тяжкі травми, 14 з яких було госпіталізовано до лікарні.

Станом на ранок 13 вересня лікарі продовжують боротися за життя 11 постраждалих.