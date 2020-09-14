На Житомирщине на взятке задержали директора коммунального предприятия

В Житомирской области разоблачили коррупционную деятельность руководителя коммунального предприятия районного совета.

Он требовал от предпринимателя чтобы тот заплатил 1200 долларов США.

За эту сумму он пообещал посодействовать в беспрепятственной регистрации прав на жилой дом и предоставлении заключения о согласовании проекта землеустройства по отводу земельного участка в собственность.

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Выяснилось, что руководитель коммунального предприятия получал деньги в несколько этапов.

Злоумышленника задержали, когда он получал вторую часть взятки — 400 долларов США.

За преступление ему грозит лишение свободы на срок он пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Недавно в Черкасской области сотрудники СБУ задержали руководителей отделов местной прокуратуры и полиции, которые подстрекали предпринимателя открыть ряд незаконных игорных заведений и занимались взяточничеством.