В Черкасской области сотрудники СБУ задержали руководителей отделов местной прокуратуры и полиции, которые подстрекали предпринимателя открыть ряд незаконных игорных заведений и занимались взяточничеством.

Они обещали организовать меры по их прикрытию. Кроме того, за такую ​​лояльность они требовали взятку — $500 за открытие одного заведения.

Прокурора и полицейского задержали при получении части суммы.

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По ряду этих противоправных действий правоохранители открыли уголовные производства (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 203-2, ст. 365-3, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об объявлении о подозрении фигурантам дела и избрании меры пресечения.

Задержание взяточников

В Ивано-Франковской области СБУ задержала взяточников во время застолья.

Сотрудники Галицкой таможни праздновали получение взятки.

По данному факту открыли уголовное производство.