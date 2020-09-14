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Факти / Надзвичайні події

Вимагав хабар $1200: на Житомирщині затримали директора комунального підприємства

У Житомирській області викрили корупційну діяльність керівника комунального підприємства районної ради.

Він вимагав від підприємця щоб той заплатив 1200 доларів США.

За цю суму він пообіцяв посприяти у безперешкодній реєстрації речових прав на житловий будинок та наданні висновку про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.

На Житомирщині на хабарі затримали директора комунального підприємства

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З’ясувалося, що керівник комунального підприємства отримував гроші у декілька етапів.

Зловмисника затримали, коли він отримував другу частину хабара – 400 доларів США.

За злочин йому загрожує позбавлення волі на термін він п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

На Житомирщині на хабарі затримали директора комунального підприємства

Нещодавно у Черкаській області співробітники СБУ затримали керівників відділів місцевої прокуратури та поліції, які підбурювали підприємця відкрити низку незаконних гральних закладів та займалися хабарництвом.

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