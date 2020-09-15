Авария газа в Чабанах — что происходит под Киевом

В Чабанах под Киевом произошла авария на газопроводе.
Около 00.10 15 сентября люди услышали чуткий гул. Также многие местные жители, которые проживают рядом с эпицентром проишествия, в сети жаловались на то, что трудно дышать из-за смрада.
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Вскоре после аварии в некоторых районах погас свет. Около 01.14 гул затих, и свет начали включать.
Фактам ICTV ГСЧС официально подтвердили, что в Чабанах произошел утечка газа из трубы. По состоянию на 01.30 газоснабжение возобновлено, а угрозы для жизни и здоровья граждан нет.
Под Харьковом повредили газопровод
8 сентября В Харьковской области проводили бурение скважины для водоснабжения. Вследствие работ буром на Харьковщине повредили газовую трубу высокого давления.
В результате от газоснабжения отключены более 2 тыс. абонентов.