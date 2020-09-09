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Факты / Украина

Под Харьковом повредили газопровод — без газа остались более 2 тыс. домов

8 сентября на Харьковщине проводили бурение скважины для водоснабжения. Вследствие работ буром повредили газовую трубу высокого давления.

В результате от газоснабжения отключены более 2 000 абонентов в населенных пунктах Коротич, Олешки и Майский.

— По адресу выехала следственно-оперативная Люботинского ОП. Представители АО Харьковгаз проводят работы по ликвидации аварии, — отметили в полиции.

  • Авария газопровода на Харьковщине — когда восстановят газоснабжение
  • Авария газопровода на Харьковщине — когда восстановят газоснабжение
  • Авария газопровода на Харьковщине — когда восстановят газоснабжение
  • Авария газопровода на Харьковщине — когда восстановят газоснабжение
  • Авария газопровода на Харьковщине — когда восстановят газоснабжение
  • Авария газопровода на Харьковщине — когда восстановят газоснабжение
Под Харьковом повредили газопровод — без газа остались более 2 тыс. домов / 3 фотографии

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Пострадавших людей нет. Для проведения ликвидационных работ от газоснабжения отключены более 2 240 абонентов. Предварительная дата возобновления газоснабжения 10 сентября.

Взрыв автоцистерны в Киеве

Утром 9 сентября в Киеве взорвалась автоцистерна на одном из предприятий на улице Вискозной. Это произошло во время проведения сварочных работ.

В результате погиб 52-летний житель Херсонской области, еще один человек с телесными повреждениями был госпитализирован.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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