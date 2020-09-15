Аварія на газопроводі в Чабанах – що відбувається під Києвом

У Чабанах під Києвом сталася аварія на газопроводі.
Близько 00.10 15 вересня люди почули сильний гул. Також багато місцевих жителів, які проживають поруч з епіцентром події, в мережі скаржилися на те, що важко дихати через сморід.
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Незабаром після аварії в деяких районах згасло світло. Близько 01.14 гул затих, і світло почали вмикати.
Фактам ICTV в ДСНС офіційно підтвердили, що в Чабанах стався витік газу з труби. Станом на 01.30 газопостачання відновлено, а загрози для життя і здоров’я громадян немає.
Під Харковом пошкодили газопровід
8 вересня у Харківській області проводили буріння свердловини для водопостачання.
Внаслідок робіт буром на Харківщині пошкодили газову трубу високого тиску.
В результаті від газопостачання відключені більше 2 тис. абонетів.