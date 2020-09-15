На белорусско-украинской границе в Черниговской области сотни паломников-хасидов пытаются попасть на территорию Украины, несмотря на ограничения, введенные для иностранцев до 28 сентября.

Первые попытки самовольно пересечь границу было зафиксировано вечером 14 сентября: по состоянию на утро вторника, 15 сентября, блокирование границы продолжается.























Хасиды пытаются прорваться в Украину из Беларуси — блокировка границы продолжается / 6 фотографий

В ГПСУ отметили, что почти 1,5 тыс. хасидов получили четкие разъяснения относительно карантина в Украине, которые распространяются на граждан иностранных государств.

— У каждого государства есть свои законы и обязанность каждого гражданина, как Украины, так и иностранцев, соблюдать эти законы, — отметил глава ГПСУ Сергей Дейнеко.

В то же время белорусский Госпогранкомитет сообщил, что с их стороны пересечение границы на выезд из Беларуси не ограничено.

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Паломники-хасиды ежегодно прибывают в Украину для празднования иудейского нового года Рош га-Шана на могиле цадика Нахмана в Умани, одного из самых известных последователей хасидизма.

Сейчас для охраны пропускного пункта Новые Яриловичи, кроме пограничников и резерва, также привлечены подразделения Нацполиции и Нацгвардии.

Хасиды, преимущественно в медицинских масках, остаются на линии границы, поют песни и танцуют в окружении правоохранителей, которые ночью передали паломникам ящики с едой и водой.

Погром хасидов в Умани — виновных депортировали

9 сентября группа хасидов-паломников устроила погром возле могилы цадика Нахмана в Умани.

В сети появилось видео, где мужчины ломают забор, предназначенный для поочередного прохода к хасидской святыни.

Сначала по данному факту полиция открыла уголовное производство, а позже заместитель министра МВД Антон Геращенко сообщил о немедленной депортации двух главных участников погрома.