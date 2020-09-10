Хасидов, устроивших погром в Умани, депортируют из страны

В Умани 9 сентября хасиды-паломники устроили погром возле могилы цадика Нахмана.

Они сломали ограждения, которые предназначенные для упорядоченного прохода к святыне.

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Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что Национальная полиция и Миграционная служба Украины приняли решение депортировать из страны двоих граждан Израиля.

— Если подобные хулиганские действия будут продолжаться со стороны других иностранных граждан, они также будут депортированы с территории Украины, — отметил Геращенко.

Вчера в городе Умань группа молодых паломников, граждан Израиля, устроили дебош на могиле цадика Нахмана, разгромив… Опубликовано Антоном Геращенко Четверг, 10 сентября 2020 г.

Вспышка коронавируса среди хасидов

В начале сентября коронавирус обнаружили в шести хасидов в Умани, однако в больнице города коек для пациентов оказалось недостаточно.

8 сентября стало известно, что для паломников с положительным результатом теста на коронавирус в Умани откроют отдельный госпиталь, для контактных лиц будет действовать изолятор.