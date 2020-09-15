На білорусько-українському кордоні в Чернігівській області сотні паломників-хасидів намагаються потрапити на територію України, незважаючи на обмеження, введені для іноземців до 28 вересня.

Перші спроби самовільно перетнути кордон було зафіксовано ввечері 14 вересня: станом на ранок вівторка, 15 вересня, блокування кордону триває.























Хасиди намагаються прорватися до України з Білорусі – блокування кордону триває / 6 фотографий

У ДПСУ зауважили, що майже 1,5 тис. хасидів отримали чіткі роз’яснення щодо карантинних обмежень в Україні, які поширюються на громадян іноземних держав.

– Кожна держава має свої закони і обов’язок кожного громадянина, як України, так і іноземців, дотримуватися цих законів, – зауважив очільник ДПСУ Сергій Дейнеко.

Натомість білоруський Держприкордонкомітет повідомив, що з їхнього боку перетин кордону на виїзд з Білорусі не обмежено.

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Паломники-хасиди щороку прибувають в Україну для святкування іудейського нового року Рош га-Шана на могилі цадика Нахмана в Умані, одного із найвідоміших послідовників хасидизму.

Наразі для охорони пропускного пункту Нові Яриловичі, окрім прикордонників та резерву, також залучено підрозділи Нацполіції та Нацгвардії.

Хасиди, переважно у медичних масках, залишаються на лінії кордону, співають пісні та танцюють в оточенні правоохоронців, які вночі передали паломникам ящики з їжею та водою.

Погром хасидів в Умані – винних депортували

9 вересня група хасидів-паломників влаштувала погром біля могили цадика Нахмана.

У мережі з’явилося відео, де чоловіки трощать огорожу, призначену для почергового проходу до хасидської святині.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження, а заступник міністра МВС Антон Геращенко повідомив про негайну депортацію двох головних учасників погрому.