Жители возмущены и напуганы: тысячи хасидов прибыли в Умань, несмотря на запрет

Ежегодно хасиды-паломники массово едут в Умань, чтобы помолиться на могиле своего духовного лидера цадика Нахмана.

Однако в этом году из-за карантина и коронавируса гостям здесь не рады. Но, несмотря на запрет въезда, в город уже прибыли более тысячи хасидов. Кроме того, страны, из которых приезжают паломники в Умань, сейчас находятся в красной карантинной зоне.

Директор Уманского центра первичной медико-санитарной помощи уже сообщил, что среди хасидов подтвердили семь случаев Covid-19.

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Чтобы уберечь местных жителей, на период празднования Рош-ха-Шана в Умани ввели строгие ограничения. Теперь и местным жителям придется жить по правилам красной зоны.

В частности, на период празднования образовательные учреждения идут на вынужденный карантин. Жители Умани этим возмущены. А некоторые даже боятся, что иностранцы завезут коронавирус в город и тогда ситуация ухудшится.

Они говорят, что из-за ежегодного паломничества всегда были вынуждены терпеть неудобства. А в этом году еще и дети не смогут учиться нормально. Поэтому родители требуют от власти защиты.

Власть же пытается ограничить массовые мероприятия в городе, а жителей и гостей призывают быть осторожными и избегать больших групп.

Между тем заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что хасидов, устроивших погром в Умани, депортируют из страны.

Накануне паломники устроили погром возле могилы цадика Нахмана. Они сломали ограждения, предназначенные для упорядоченного прохода к святыне.